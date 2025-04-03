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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle kupaya tutundu

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle kupaya tutundu

00:183/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı. Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta takımı gerideyken beraberlik golünü kaydetti.

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Inter'i ağırladı. Ev sahibi ekip 47'nci dakikada Abraham'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 

İkinci yarının 67'nci dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşla skora dengeyi getiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki Milano ekibi sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydiği maçta 1 gol bularak yıldızlaştı.


Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Çarşamba günü Inter'in sahasında oynanacak.

#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
#Milan

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