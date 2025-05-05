İspanya Arda Güler'i konuşuyor: 'Jurassic Park'taki gibi'

MARCA: SOL AYAĞINDA BİR MAYIN VAR

"Arda Güler bir golcü ve bu goller Getafe ve Celta'ya karşı oynanan son iki lig maçında belirleyici oldu. Ve bir de duran top var. Madrid'in sol ayağında bir mayın var. Kullandığı kornerler rakip savunmalar için bir kabus."