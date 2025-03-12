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Jose Mourinho açıkladı: Fenerbahçe Rangers karşısında turu geçebilir mi?

Jose Mourinho açıkladı: Fenerbahçe Rangers karşısında turu geçebilir mi?

Haber Merkezi
20:5512/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 kaybetmişti. Sarı lacivertli takım bu maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maç sonucu beni kırmadı. 'İntikam' duygusu içerisinde değilim. Bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatalar yaptık, Rangers bunları iyi kullandı. Birlikte savaştılar ve hak ettiler. Pazar günü de önemli maçımız var. Şu an Rangers'ı düşünüyorum."

"Şu anda dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Bence takımım atmosferin keyfini çıkaracak. Maç, düşmanca bir atmosferde olursa kazanmaları gerekecek. Futbol oynamak için en iyi yerlerden bir tanesi."


"Süper Lig'de şampiyon olmanın öneminin farkındayız ama yarın hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Rangers, bizim hata yapmamızı bekleyecek kontra atak fırsatları arayacak. Böyle bir takıma karşı hata yapmamalısınız."

"Avrupa Kupaları'nda 200 maçım var. Ancak kendi sahamda 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum. Rövanş nasıl olur, bilmiyorum. Yarın işimizi yaparsak, turu geçme şansımız mümkün."

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Rangers

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