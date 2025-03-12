Jose Mourinho açıkladı: Fenerbahçe Rangers karşısında turu geçebilir mi?

"Şu anda dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Bence takımım atmosferin keyfini çıkaracak. Maç, düşmanca bir atmosferde olursa kazanmaları gerekecek. Futbol oynamak için en iyi yerlerden bir tanesi."



