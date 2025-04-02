Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho'dan flaş derbi kararı: Bütün planlarını değiştirdi

Jose Mourinho'dan flaş derbi kararı: Bütün planlarını değiştirdi

Haber Merkezi
09:142/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, radikal bir karar aldı. Mourinho'nun, Rangers maçındaki hatalı kararlardan ders çıkardığı ve Galatasaray maçına özel bir plan hazırladığı öğrenildi.

Henüz Galatasaray'a karşı bir galibiyeti olmayan Jose Mourinho, hem rakibini kupanın dışına itmek hem de morallerini bozarak ligde de psikolojik üstünlüğü yeniden ele geçirmek istiyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Mourinho'nun, Galatasaray'ı yıkmak için özel bir plan hazırladığı öğrenildi.

Cuma akşamı oynanan Bodrum maçının bitişiyle beraber derbiye odaklanan ve rakibini çok ayrıntılı şekilde analiz eden Portekizli hocanın, Galatasaray'ın zayıf karnı olarak gördüğü iki bölgeye yoğunlaştığı ifade edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın zayıf karnı olan sağ kanadını ve merkezi özellikle kullanmak istiyor. Burada da kilit rol iki oyuncunun üstüne düşüyor.

Kostic'in bindirmeleri forvetleri beslemek isteyen Mourinho, merkezde problem yaşayan rakibine karşı Szymanski'ye gizli golcü görevi vereceği öğrenildi.

Mourinho'nun İskoçya'daki penaltı probleminin bir daha yaşanmaması adına da dünkü idman sonrası yarım saat penaltı çalışması yaptırdığı gelen bilgiler arasında.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Mourinho

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT bugün açık mı? 2 Nisan Çarşamba postaneler çalışıyor mu?