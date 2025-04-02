Jose Mourinho'dan flaş derbi kararı: Bütün planlarını değiştirdi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, radikal bir karar aldı. Mourinho'nun, Rangers maçındaki hatalı kararlardan ders çıkardığı ve Galatasaray maçına özel bir plan hazırladığı öğrenildi.
Henüz Galatasaray'a karşı bir galibiyeti olmayan Jose Mourinho, hem rakibini kupanın dışına itmek hem de morallerini bozarak ligde de psikolojik üstünlüğü yeniden ele geçirmek istiyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Mourinho'nun, Galatasaray'ı yıkmak için özel bir plan hazırladığı öğrenildi.
Cuma akşamı oynanan Bodrum maçının bitişiyle beraber derbiye odaklanan ve rakibini çok ayrıntılı şekilde analiz eden Portekizli hocanın, Galatasaray'ın zayıf karnı olarak gördüğü iki bölgeye yoğunlaştığı ifade edildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın zayıf karnı olan sağ kanadını ve merkezi özellikle kullanmak istiyor. Burada da kilit rol iki oyuncunun üstüne düşüyor.
Kostic'in bindirmeleri forvetleri beslemek isteyen Mourinho, merkezde problem yaşayan rakibine karşı Szymanski'ye gizli golcü görevi vereceği öğrenildi.
Mourinho'nun İskoçya'daki penaltı probleminin bir daha yaşanmaması adına da dünkü idman sonrası yarım saat penaltı çalışması yaptırdığı gelen bilgiler arasında.