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Jose Mourinho'nun paylaşımındaki o detay dikkat çekti

Jose Mourinho'nun paylaşımındaki o detay dikkat çekti

15:381/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yeni yıl mesajı yayınlayan Portekizli çalıştırıcı, hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçına hazırlandığını belirtti.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe verilen ara sonrası sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. 

Sarı-lacivertli ekipte iznin ardından çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor.


Teknik direktör Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Portekizli çalıştırıcı, Instagram'dan paylaştığı videoda Hatayspor'un geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçın analizini yaptığı gözlemlendi.

Mourinho ayrıca "Mutlu Yıllar" notunu da düştü. Bu paylaşım, sporseverler tarafından en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Hatayspor

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