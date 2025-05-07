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Jose Mourinho'nun planı deşifre oldu: Yönetime rest çekti

Jose Mourinho'nun planı deşifre oldu: Yönetime rest çekti

Haber Merkezi
09:397/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesi sarı lacivertli camiada sabırları taşırdı. Yönetime istifa baskısı yapılırken, Mourinho ile ilgili de önemli bir iddia ortaya atıldı.

Ligde şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de ortam çok gergin.

Beşiktaş yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme fikrinden çok büyük oranda vazgeçmesinin ardından çok flaş iddialar gündeme geldi.

İlk iddiaya göre Sarı-Lacivertli yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan 2-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası bazı alternatif teknik adamları gündeme aldı.

Mourinho'nun bu gelişmelerden haberdar olduğu ve çok sinirlendiği belirtildi. İkinci iddiaya göre ise sportif direktör Mario Branco, Portekizli hoca ile görüşerek ayrılık şartlarını masaya yatırdı.

Branco'nun Mourinho'dan ekibiyle beraber 15 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinde indirime gitmesini istediği ancak tecrübeli hocanın kupa yenilgisi sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle bu teklifi direkt reddettiği öne sürüldü.

Takvim'de yer alan habere göre, hatta Mourinho'nun yolların resmen ayrılması durumunda bir basın toplantısı düzenleyerek yaşanan bu süreçleri tek tek açıklayacağı da gelen bilgiler arasında.

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