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Kenan Yıldız: ‘Derin üzüntü duyuyorum’

Kenan Yıldız: ‘Derin üzüntü duyuyorum’

14:1228/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İtalya Serie A 34. haftasında Juventus evinde Monza’yı 2-0 mağlup etti. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız maçın 45. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Genç yıldız maçın ardından sosyal medya hesabından özür paylaşımı yaptı.

Kenan Yıldız, Juventus'un Monza karşısında oynadığı mücadelenin 45+3'üncü dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


Bu mücadelenin ardından Kenan, taraftarlardan özür diledi.

Milli futbolcu sosyal medya hesabıda yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum.


Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum.


Yaşananlar için takım arkadaşlarımdan, antrenörümden, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan tekrar özür dilemek ve bu zor durumda bile eksilmeyen destekleri için onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.


Kenan Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı

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