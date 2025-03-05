Lemina'nın ardından o yıldız da Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray, ara transferde eski yıldızı Mario Lemina'ya yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmişti. Galatasaray'ın bir eski yıldızı için daha girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
Galatasaray'da Lemina sonrası bir kavuşma daha yaşanabilir. Sevilla'da kadroya girmekte zorlanan Marcao'nun yaz aylarında satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği öğrenildi.
İspanya macerasında sakatlıklar nedeniyle bir türlü başarıya kavuşamayan Marcao'nun Galatasaray'a haber yolladığı iddia edildi.
2022'de 13 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satılan 28 yaşındaki Brezilyalı, üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle gözden düşmüştü. İyileştikten sonra da fazla tercih edilmedi.
1.85 boyundaki stoper bu sebeple mutsuz ve dönmek istiyor. Sevilla kiralamaya açık ve satın alma opsiyonunun da yüksek olmaması bekleniyor.
28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu sezon Sevilla'da 14 maça çıkarken 687 dakika süre aldı. 28 yaşındaki stoperin İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.