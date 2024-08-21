Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesi tepki çeken paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lugano'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi İsviçre ekibinin sosyal medya paylaşımı Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. İşte detaylar...
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak.
İsviçre'de oynanacak olan karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmak istiyor.
Mücadele öncesi İsviçre ekibi Lugano, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.
Lugano yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri maça atıfta bulundu.
2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada Lugano son 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı kazanmayı bilmişti.
Lugano'nun gündem olan paylaşımı:
“10 ay önce şu oldu: Beşiktaş’a 10 dakikada 3 gol attık.”
Beşiktaşlı taraftarların tepkileri;