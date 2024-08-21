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Spor

Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesi tepki çeken paylaşım!

18:42 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:58 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lugano'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi İsviçre ekibinin sosyal medya paylaşımı Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak.

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İsviçre'de oynanacak olan karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

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Siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmak istiyor.

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Mücadele öncesi İsviçre ekibi Lugano, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.

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Lugano yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri maça atıfta bulundu.

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2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada Lugano son 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı kazanmayı bilmişti.

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Lugano'nun gündem olan paylaşımı:



“10 ay önce şu oldu: Beşiktaş’a 10 dakikada 3 gol attık.”


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Beşiktaşlı taraftarların tepkileri;

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#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA Avrupa Ligi
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