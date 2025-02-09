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Mourinho'dan Galatasaray-Adana Demirspor maçına tepki: Uçaktan paylaştı

Mourinho'dan Galatasaray-Adana Demirspor maçına tepki: Uçaktan paylaştı

21:189/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki pozisyona tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, Alanya dönüşü uçaktan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçı, Adana ekinin sahadan çekilmesinin ardından tatil edildi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı tartışma konu oldu. Bu kararın ardından 20 dakikada sonra Adana Demirspor takımı sahadan çekilme kararı aldı.

Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanya dönüşü uçakta Anderlecth maçının analizlerine başladığı bir videoyla Galatasaray'ın kazanmış olduğu penaltının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Jose Mourinho'nun Instagram'dan yaptığı paylaşımlar:

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Galatasaray

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