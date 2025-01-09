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Mourinho'dan olay Galatasaray paylaşımı! "Umarım iyisindir"

Mourinho'dan olay Galatasaray paylaşımı! "Umarım iyisindir"

13:339/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçından bir video yayınlayan Mourinho, Abdülkerim Bardakcı'nın Miguel Crespo'ya müdahalesine gönderme yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta müsabakasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken müsabaka sonrası Fenerbahçe cephesinden, maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da sosyal medya hesabı üzerinden mücadeleyle ilgili olay bir paylaşıma imza attı.

Mourinho maçta Abdülkerim Bardakcı ile Miguel Crespo arasında yaşanan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim aldı.

#Jose Mourinho
#Galatasaray
#Miguel Crespo

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