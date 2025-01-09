Mourinho'dan olay Galatasaray paylaşımı! "Umarım iyisindir"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçından bir video yayınlayan Mourinho, Abdülkerim Bardakcı'nın Miguel Crespo'ya müdahalesine gönderme yaptı.

1 /5 Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta müsabakasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti.

2 /5 Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken müsabaka sonrası Fenerbahçe cephesinden, maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti.

3 /5 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da sosyal medya hesabı üzerinden mücadeleyle ilgili olay bir paylaşıma imza attı.

4 /5 Mourinho maçta Abdülkerim Bardakcı ile Miguel Crespo arasında yaşanan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.