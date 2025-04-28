Mourinho'dan yönetime şaşırtan talep! Yeni sezon öncesi...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 5 puan farkla ikinci sırada yer alıyor. Takımdaki geleceği zaman zaman tartışma konusu olan teknik direktör Jose Mourinho'dan yönetime sürpriz bir istek geldi.
Süper Lig'de lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e çıkınca sarı lacivertli takımdaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili tartışmalara son noktayı başkan Ali Koç koydu.
Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gelecek sezon da Mourinho ile yola devam edeceklerinin altını çizerken, Portekizli teknik adamın da sarı lacivertli kulüpte kalmaktan yana olduğu ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Jose Mourinho, İstanbul'da çok mutlu olduğunu yakın çevresine her fırsatta dile getiriyor.
Buraya alıştığını ve kalmak istediğini de vurgulayan tecrübeli teknik direktör, yönetime kamp teklifinde bile bulundu.
Yapılan toplantılarda Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak istediğini belirten deneyimli hoca, sezon başı kampının ülkesi Portekiz'de olmasını teklif etti. Başkan ve yönetim bu isteğe sıcak bakıyor.