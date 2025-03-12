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Muslera'dan Alanyaspor maçı devre arasında olay konuşma! Prim sözleri gündem oldu

Muslera'dan Alanyaspor maçı devre arasında olay konuşma! Prim sözleri gündem oldu

11:1312/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 yenerek zirve yarışında hata yapmadı. Sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera'nın devre arasında takıma yaptığı uyarı konuşması ortaya çıktı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını geride kapayan sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera'nın devre arası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Muslera'nın yaptığı konuşmanın takıma büyük motivasyon sağladığı ve sarı-kırmızılıların 1-0'lık mağlubiyetten geri dönmesinde oldukça etkili olduğu belirtildi.

Muslera'nın soyunma odasında, "Bu maç prim maçı değil! Bu bizim takım olarak onur maçımız! Çıkıp kazanmamız, bu yarışı bırakmayacağımızı göstermemiz gerekiyor." dediği iddia edildi.

Devre arası soyunma odasına 1-0'lık mağlubiyetle giren Galatasaray, Aliti(kk) ve Osimhen'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

#Fernando Muslera
#Galatasaray
#Alanyaspor

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