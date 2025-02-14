Muslera'yı kızdıran soru: Yayını terk etti

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar maçı sonrası kendisine yöneltilen soruya sinirlenerek yayını terk etti. Uruguaylı eldivenin o anlarını haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.
Tur şansını zora sokan sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Uruguaylı eldiven, "Tam unutmalık maç. Baştan sona oynayamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Fernando Muslera, TRT muhabirinin "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir" şeklindeki sorusuna sinirlendi.
Bu soruya, "Bırakmamı mı istiyorsunuz şu anda benim?" karşılığını veren Muslera, yayından ayrıldı.
İşte Muslera'nın o anları