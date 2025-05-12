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Neden oyundan aldı? Ancelotti Arda Güler'e açıkladı

Neden oyundan aldı? Ancelotti Arda Güler'e açıkladı

15:4612/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Barcelona karşısında 45 dakika sonunda oyundan aldığı Arda Güler'le bir görüşme yapığı ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın bu hamlesinin nedenini milli futbolcuya açıkladığı öğrenildi.

LaLiga'da lider Barcelona, "El Clasico"da ağırladığı Real Madrid'i 4-3 yenerek şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Real Madrid'de Arda Güler, Barcelona karşısına ilk 11'de çıktı ancak mücadelenin ikinci yarısında oyundan alındı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyundan aldıktan sonra Arda Güler'le bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

İspanyol basınından Defense Central'in aktardığına göre Ancelotti, Arda Güler'e şu ifadeleri kullandı:


"Sen harika bir oyuncusun, bu kulüpte birçok harika maç çıkaracaksın. Ama bugün Brahim'in sağda alanı daha iyi tehdit edebileceğini düşündük, bu yüzden Modric'i oyuna sokacağımız için seni çıkarmak zorunda kaldık ve kaybediyorduk."


Arda Güler'in de hocasının açıklamasını anlayışla karşıladığı ve oyundan alınmasını sorun etmediği aktarıldı.

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