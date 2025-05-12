Neden oyundan aldı? Ancelotti Arda Güler'e açıkladı

İspanyol basınından Defense Central'in aktardığına göre Ancelotti, Arda Güler'e şu ifadeleri kullandı:





"Sen harika bir oyuncusun, bu kulüpte birçok harika maç çıkaracaksın. Ama bugün Brahim'in sağda alanı daha iyi tehdit edebileceğini düşündük, bu yüzden Modric'i oyuna sokacağımız için seni çıkarmak zorunda kaldık ve kaybediyorduk."



