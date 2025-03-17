Neymar’dan Alex de Souza paylaşımı

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos forması giyen yıldız futbolcu Neymar, sosyal medya hesabından Alex de Souza ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı. 33 yaşındaki yıldızın fotoğrafın altına yazdığı şey ise dikkat çekti.

1 /8 Kariyerine futbola adım attığı ilk kulüp olan Santos'ta devam eden Neymar, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ile fotoğrafını paylaştı.



2 /8 33 yaşındaki Brezilyalı süperstar, Instagram hikayesinde Alex de Souza ile fotoğrafını "İdol" yazarak paylaştı.



3 /8 Alex de Souza, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.



4 /8 Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam eden Brezilyalı efsane, 2024-25 sezonunda Onvo Antalyaspor'u çalıştırdı.



5 /8 47 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibiyle 21 maça çıktı ve 1.43 puan ortalaması tutturmuştu.



6 /8 MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlığın devam etmesiyle birlikte Neymar, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Yerine ise Endrick kadroya dahil edildi.



7 /8 Neymar, yaşadığı sakatlık nedeniyle Corinthias maçında da forma giyememişti.

