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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Bu maç ona yazacak

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Bu maç ona yazacak

09:3218/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların yıldız ismini eleştirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren ünlü yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılılarda puan kaybının faturasını yıldız futbolcuya kesti. Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"100 Galatasaray taraftarına sor, 105'i bu maçta puan kaybetmeyiz derdi. 100 Fenerbahçe taraftarının da 97'si Galatasaray puan kaybetmez derdi. Yine yüzde 3'ü bir ihtimal beklerdi."

"Futbol böyle bir şey. Maç önüne kadar net favori var, düdük çalar beklenmedik durumlar, beklenmedik şartlar..."

"50 tane pozisyona girersin atamazsın. Bugün ben maç sonuna bakmıyorum, bu maçın yazılacağı kişi az çok Galatasaray taraftarında belli."

"Sezonun son dönemde en formda, son maçta 2 gol atan hatta sağ ayağı iyi olup, sol ayağıyla gol atan."

"Atletik, çok çabuk, işin defansını ofansını yapan... Kopya verdim tahmin ediliyor. Biraz Barış Alper'e yazacak bu maç. Biraz değil, bayağı yazacak."

#Galatasaray
#Hatayspor
#Süper Lig

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