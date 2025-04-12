Nihat Kahveci'den gündem olan yorum: Ben olsam iptal ederim

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Samunspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, ev sahibi ekiple ilgili dikkat çeken bir eleştiride bulundu.
Nihat Kahveci'nin Samsunspor-Galatasaray maçıyla ilgili Kontraspor YouTube kanalında yaptığı yorumlar şu şekilde:
"Ben Samsunspor'un teknik direktörü olayım maçı bırak idmanda bu tempoyu, koşuyu göreyim. Bu al veri, orta sahayı geçemeyen, basit top kaybı yapan takımı göreyim. Defans yapmaya çalışırken yalandan olduğu yerde duran, birebir müdahalesi bile olmayan oyuncuları göreyim idmanı iptal ederim."
"Diğer tarafta da Galatasaray, Davinson ile Abdülkerim 150 kere topa dokundular rahat rahat. Ne baskı var, ne bir şey. Davinson çok iyi oynadı, kimse zorlamadı."
"Torreira yine sahanın her yerindeydi. Lemina, Torreira'ya eşlik etti."
"Yunus, Beşiktaş maçının ardından yapmış olduğu açıklamadan sonra hem Fenerbahçe deplasmanı hem Samsun deplasmanında... O gün maçtan sonra konuşmuştu, ayakları sahanın içinde konuşmamıştı. Hem Fenerbahçe hem de Samsunspor deplasmanında ayakları konuşan Yunus, iyi oynayan Yunus, muhteşem bir gol attı tavana. Sonrasında da Osimhen'e asisti..."
"Osimhen'in bonservisine boşuna 80-100 milyon euro yazılmıyor. Adam saha içinde hakkını veriyor."