Okan Buruk ilk kez açıkladı! Mourinho'nun yanında ne dedi?

Hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dediğini ifade eden Okan Buruk, "Hakemle Mourinho'nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu" sözlerini sarf etti.