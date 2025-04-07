Okan Buruk ilk kez açıkladı! Mourinho'nun yanında ne dedi?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından Jose Mourinho ile yaşadığı gerginlik için ilk kez konuştu. Buruk, Portekizli teknik adamın yanında neler söylediğini açıkladı. İşte detaylar...
Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Jose Mourinho ile arasında geçen olaylara ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
Ekol TV'ye konuşan Okan Buruk, derbinin ardından hakemlerin yanına gidip ne dediğini ilk kez duyurdu.
Hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dediğini ifade eden Okan Buruk, "Hakemle Mourinho'nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu" sözlerini sarf etti.
Hakemlere "Don't listen to him (Onu dinlemeyin)" demediğini belirten Okan Buruk, "Sadece Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim" şeklinde konuştu.
Hakemleri tebrik etmesinin hemen ardından kameralara yansıyan sevinç görüntüsüne değinen Okan Buruk, "Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim! Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. İzin versinler de neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim" ifadelerini kullandı.
Mourinho'nun müdahalesi sonrası canı yandığı için yere düştüğünü aktaran Okan Buruk, "Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim ama orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri herkes bilir benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin açıklamasına tepki gösteren Buruk, "Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum" dedi.