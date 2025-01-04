Okan Buruk müjdeyi verdi: Galatasaray'a yapmak istedikleri transferi açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe'yi 2-1 yendikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk, yapmak istediklerini transferi söyledi.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray namağlup lider olarak yoluna devam etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"İzinden sonra lige dönmek bazen zor oluyor. Maç beklediğimiz gibiydi. Rakibin bir tane oyunu vardı, düşündüğümüz gibi oldu."
"Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe'nin kendi oyunu var ve bu oyunu çok iyi oynuyor."
"Championship maçı gibiydi bugün. Uzun toplardan bir ara yoruluyorsunuz. Top çok fazla havadaydı."
"Ayın 13’ünde transfer başlıyor. Bizim alacağımız ve ayrılmak isteyen oyuncular olacak. Burada bizi en çok zorlayan şeyler, Avrupa listesi. Oraya 3 kişi eklemek çok zor."
"Icardi’nin sakatlığı sonrası her yerde oynayacak bir oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız."
"Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Fark 11 puan oldu ama yarış devam edecek. Kadromuzu da ona göre kurmamız gerekiyor. Oyuncularımıza tepkiler gördüm. Bu baskı oluşturuyor. Biz pasla oynuyoruz. Bazen hatalar olacak."
"İlkay Gündoğan, herkesin isteyeceği bir oyuncu. İyi bir Galatasaraylı olduğunu da biliyorum. Manchester City'e geri döndü ve sezonu orada bitireceğini düşünüyorum."
"Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmemiz olmadı."