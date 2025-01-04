Okan Buruk müjdeyi verdi: Galatasaray'a yapmak istedikleri transferi açıkladı

"Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Fark 11 puan oldu ama yarış devam edecek. Kadromuzu da ona göre kurmamız gerekiyor. Oyuncularımıza tepkiler gördüm. Bu baskı oluşturuyor. Biz pasla oynuyoruz. Bazen hatalar olacak."