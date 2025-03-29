Okan Buruk'tan oyuncularına Yasin Kol uyarısı! "Maça atanan hakem..."

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularını hakem Yasin Kol ile ilgili uyardı.

1 /5 Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Okan Buruk, derbinin hakemi Yasin Kol ile ilgili futbolcularını uyardı.

2 /5 Milliyet'te yer alan habere göre, futbolcularıyla yaptığı toplantıda çok zor bir maç oynayacaklarını belirtti.

3 /5 Okan Buruk'un, "Önümüzdeki 9 finalden en önemlisi... Kazanırsak önümüz açılır." dediği iddia edildi.

4 /5 Buruk'un ayrıca hakem Yasin Kol'a dikkat çekerek, "Maça atanan hakem kısa bir süre önce size çok kolay kart göstermişti. Bunu bilerek hareket etmenizi istiyorum. Hakemle diyaloğunuza ve kartlara dikkat edin. Eksik kalmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.