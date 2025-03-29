Olcay Şahan'dan flaş derbi tahmini! Skor verdi

Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'la konuk olacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Olcay Şahan, skor vererek derbi tahminini paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda önemli başarılara imza atan eski yıldız Olcay Şahan, dev derbiyi yorumladı.
Olcay Şahan'ın Sabah'a yaptığı açıklamalar şöyle:
"Beşiktaş'ta Gedson ve Rafa Silva isimleri var ancak özellikle bu maçta savunma hattının başarılı olması gerekiyor."
"Beşiktaş böyle maçlarda özellikle box-to-box oyununu çok iyi oynayan, geniş alanda iyi performans sergileyen bir takım. Derbide de çok başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bu sezon derbilerde genellikle çok iyi bir performans sergiledi. Derbilerde takım oyununu çok iyi oynayan bir Beşiktaş oluyor."
"Baskısı daha yüksek olan taraf Galatasaray olacaktır. Galatasaray şampiyonluk yolunda 3 puanı hedeflediği için Beşiktaş için daha rahat bir maç olacak."
"Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı maçlara bakarsak Athletic Bilbao ve Lyon gibi maçlarda rahat olan taraftı ve galip geldi. Beşiktaş'ın derbide bir adım önde olduğunu ve maçta 3-1 galip geleceğini düşünüyorum."