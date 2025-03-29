Olcay Şahan'dan flaş derbi tahmini! Skor verdi

"Beşiktaş böyle maçlarda özellikle box-to-box oyununu çok iyi oynayan, geniş alanda iyi performans sergileyen bir takım. Derbide de çok başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bu sezon derbilerde genellikle çok iyi bir performans sergiledi. Derbilerde takım oyununu çok iyi oynayan bir Beşiktaş oluyor."