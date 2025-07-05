Ole Gunnar Solskjaer yeni sezon öncesi iddialı

Solskjaer yaptığı konuşmasında, “Kamp için sabırsızlanıyorum. Çünkü sezon ortası geldiğiniz zaman işler biraz daha zor olur. Çünkü takım sizin değildir ama sezon başında kampla başlayınca takım sizin kurduğunuz takım olur. Sizin tercih ettiğiniz şeyler olur. Sizin mantaliteniz ve düşünce yapınız prensipleriniz devreye girer. Şu an ben takıma baktığım zaman herkesin gözünde ruhunda o enerjiyi ve hırsı görüyorum. Çok iyi durumdayız. Kulüp hırslı. İyi durumdayız. Şu an iyi oyuncular, ilginç oyuncular transfer ediyoruz ve kiralıktan dönen oyuncularımızı da görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.