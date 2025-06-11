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Osimhen reddetti, En-Nesyri transfer oluyor: Dudak uçuklatan bonservis!

Osimhen reddetti, En-Nesyri transfer oluyor: Dudak uçuklatan bonservis!

15:1111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Ligi’nin dev kulübü Al-Hilal, Victor Osimhen transferinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından rotasını Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri’ye çevirdi. Al Hilal’in yıldız futbolcu için rekor seviyede bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Victor Osimhen transferinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından Youssef En-Nesyri'ye yöneldi.



DAZN Italia'nın haberine göre Al-Hilal, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.



İspanyol basınından Todofichajes da Al-Hilal'in En-Nesyri ilgisinden bahsederken, Suudi ekibinin, Fenerbahçe'nin astronomik talebini ödemeye hazır olduğunu yazdı.



Buna göre Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den 40 milyon euroya yakın bir bonservis beklediği haber detayında yer aldı.



Al-Nassr, ara transfer döneminde Faslı golcü için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak sarı-lacivertliler 30+5 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.



Bu sezon toplam 52 maça çıkıp 3190 dakika oynayan En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik istatistik yakaladı.



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