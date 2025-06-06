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Osimhen reddetti: Telefonları açmıyor

Osimhen reddetti: Telefonları açmıyor

Selman Ağrıkan
15:456/06/2025, пятница
G: 6/06/2025, пятница
Yeni Şafak
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Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi büyük merak konusu. Yıldız futbolcuda ibre Galatasaray'a dönerken, Suudi Arabistan ekibini şoke eden bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'in transferine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Napoli ve Osimhen'in, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in astronomik teklifini geri çevirdiği bildirildi.

İtalyan basını, Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir detayı da kaleme aldı.

Nijeryalı yıldızın, Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'nin telefonlarına çıkmadığı belirtildi.

Osimhen'i kadroda tutmak için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetiminin, transferde öne geçtiği kaydedildi.


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