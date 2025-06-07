Paul Onuachu tekrardan Süper Lig'e dönüyor: Dev kulüple anlaştı

2023-24 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Süper Lig'e geri dönüyor. Dev kulüp, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...
Premier Lig'e veda eden takımlardan Southampton forması giyen eski Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun transferinde sıcak saatler yaşanıyor.
Nijeryalı golcünün yeni sezonda İngiltere'den ayrılarak Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.
Gazeteci Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, Onuachu'yu tekrardan renklerine bağlamak üzere.
"Resmi imzalar atılmadı. Transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Kulüpler arasındaki rakamsal farklılıklar çok büyük oranda giderilmiş durumda."
"Nijeryalı golcü bu transferde kritik faktör. Bir yıl sonra ailesiyle tekrardan Trabzonspor'a dönmek istiyor. Paul Onuachu ile 3 yıllık bir sözleşme planlanıyor."
"Trabzonspor 4 milyon eurodan kapıyı açtı. Küme düşen Southampton yine yüksek teklifle karşılık verse de eli eskisi kadar güçlü değil. Aradaki makas kapanıyor. 4.5 - 5 milyon euroya transferin gerçekleme ihtimali yüksek."
31 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. 2023-24 yılında Trabzonspor formasıyla 25 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırıp 4 gol pası vermişti.