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Spor

Rafa Silva İstanbul'a yeni sezon formasıyla geldi

21:17 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 21:32 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yeni transferi Rafa Silva İstanbul'a geldi. Portekizli yıldız orta saha uçaktan yeni sezon formasıyla indi. İşte detaylar...

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Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

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Siyah-beyazlılar, yıldız orta saha ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

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Rafa Silva, yönetici Hüseyin Yücel ile birlikte İstanbul'a geldi.

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İstanbul'a gelen Rafa Silva, Beşiktaş'ın yeni sezon formasıyla iniş yaptı.

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Rafa, Beşiktaş'ın iç saha formasıyla.

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Rafa Silva'nın kartal pozu.

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Havalimanında açıklamalarda bulunan Rafa, "Beşiktaş'ın yeni sezon formasını ilk ben giyiyorum. Bu sene daha da çok giyeceğim. Büyük zaferler kazanırken Beşiktaş formasını terleteceğim."

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Hüseyin Yücel - Rafa Silva - Feyyaz Uçar.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Yeni sezon forması
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