Rafa Silva İstanbul'a yeni sezon formasıyla geldi

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yeni transferi Rafa Silva İstanbul'a geldi. Portekizli yıldız orta saha uçaktan yeni sezon formasıyla indi. İşte detaylar...
Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, yıldız orta saha ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Rafa Silva, yönetici Hüseyin Yücel ile birlikte İstanbul'a geldi.
İstanbul'a gelen Rafa Silva, Beşiktaş'ın yeni sezon formasıyla iniş yaptı.
Rafa, Beşiktaş'ın iç saha formasıyla.
Rafa Silva'nın kartal pozu.
Havalimanında açıklamalarda bulunan Rafa, "Beşiktaş'ın yeni sezon formasını ilk ben giyiyorum. Bu sene daha da çok giyeceğim. Büyük zaferler kazanırken Beşiktaş formasını terleteceğim."
Hüseyin Yücel - Rafa Silva - Feyyaz Uçar.