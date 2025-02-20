Rams Park zemininde son durum: Galatasaray - AZ Alkmaar maç saatinde kar yağacak mı?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından RAMS Park'ta zeminin son durumu belli oldu. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçında hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İstanbul'da dün ve bugün yağan kardan dolayı RAMS Park'ta zemininin son durumu merak ediliyordu.
RAMS PARK'TA ZEMİN NASIL?
Karşılaşmaya kısa bir süre kala kar yağışının da olmamasından dolayı RAMS Park'ın yeşil zemininde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.
GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇ SAATİNDE KAR YAĞACAK MI? HAVA DURUMU NASIL?
Maç saatinde hava sıcaklığının 0 derece, nem oranın da yüzde 81 olması beklenirken hafif kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.