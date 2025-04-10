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Rey Manaj için flaş Borussia iddiası!

Rey Manaj için flaş Borussia iddiası!

14:2010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig’de Sivasspor formasıyla sezona damga vuran Rey Manaj için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Arnavut oyuncu menajerler aracılığıyla forvet arayan Bundesliga ekibine önerildi. İşte detaylar.

Net Global Sivasspor'un yıldız golcüsü Rey Manaj için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.


Transfermarkt'ta yer alan habere göre; Manaj, menajerler aracılığıyla forvet arayan Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'a önerildi.


Net Global Sivasspor ile 27 yaşındaki Arnavut santrforun kontratında 4 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Sezon sonunda serbest kalma maddesinin karşılanması durumunda Manaj'ın ayrılacağı da öğrenildi.


Şu ana kadar ligde çıktığı 22 maçta 10 gol atan tecrübeli forvet, özellikle iç saha maçlarında etkili bir performans sergiledi; attığı 10 golün 7'sini Sivas'ta kaydetti.


#Rey Manaj
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