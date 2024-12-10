Rey Manaj VAR kayıtlarının açıklandığı sırada bakın ne paylaştı

Sivassporlu Rey Manaj, Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklandığı sırada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Arnavut oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının ardından VAR kayıtları açıklandı.
Müsabakada tartışmalara neden olan iki pozisyon için VAR incelemesi gerçekleşti.
Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'a sert bir müdahalede bulundu. VAR tavsiyesi üzerine hakem Turgut Doman potansiyel kırmızı kart için monitöre gitti ve izledikten sonra kararını değiştirmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR diyaloglarını yayınladığı sırada Rey Manaj'dan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İşte Rey Manaj'ın gönderisi: