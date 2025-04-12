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Rıdvan Dilmen'den flaş Osimhen iddiası! Arda Güler örneği verdi

Rıdvan Dilmen'den flaş Osimhen iddiası! Arda Güler örneği verdi

10:2912/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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Galatasaray,Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğine ilişkin flaş bir iddiada bulunurken milli futbolcu Arda Güler üzerinden örnek verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2 golle geçti. Mücadeleyi HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Osimhen'in karşılaşmanın ardından yaptığı, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." açıklamasıyla ilgili konuştu.

Dilmen'in Osimhen'in "Her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadesi için yaptığı yorum dikkat çekti. Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Ben, Galatasaray'ın konuşulan rakamları Osimhen için bulacağını düşünüyorum ama yeterli olacağını düşünmüyorum. Ona da her Galatasaraylı, her futbolseverin saygı duyacağını düşünüyorum."

"Muhtemeldir Avrupa'daki en büyük 5-6 kulüpten biri isteyecektir Osimhen'i, belki de istemişlerdir. Dolayısıyla şöyle okumak lazım Arda Güler'e Real Madrid yerine Leicester City teklif yapsa 'Gitme' derim."

"İspanya'dan Real Betis, yatırım kulübüdür, La Liga iyidir ama Real Madrid... Arda'yı Fenerbahçeli olarak statta izlemek istesem bile kolundan tutar götürürüm."


"Şimdi böyle bir teklif gelirse Osimhen'e o son cümlesi var ya ("Her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak.") temmuz ayında açıklar onu."

#Victor Osimhen
#Rıdvan Dilmen
#Arda Güler
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