Rıdvan Dilmen'den flaş Osimhen iddiası! Arda Güler örneği verdi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2 golle geçti. Mücadeleyi HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Osimhen'in karşılaşmanın ardından yaptığı, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." açıklamasıyla ilgili konuştu.