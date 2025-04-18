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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrasında flaş şampiyonluk tahmini

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrasında flaş şampiyonluk tahmini

Haber Merkezi
23:5118/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.

Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrasında HT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları ve şampiyonluk tahmini şu şekilde:

"Bugünkü oyuna, 2-0'a bakıp da normal skor deyip geçmemek lazım. Dolu dolu bir oyun oynadı Galatasaray. Favoriydi, favori gibi oynadı ve favori gibi kazandı."

"Galatasaray '7 maç gözüküyor ama ilk 6 maçı kazanırsak matematik olarak şampiyon olacağız' diyor. 'Son maça bırakmak istemiyorum' diyor. Çünkü rakibi Fenerbahçe bütün maçları kazanırsam 92 puan yapacağım diyor."

"Galatasaray'ın bu maçlarda bir beraberliği ile bir mağlubiyeti arasında fark yok eğer Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa."

"Şampiyonluk yarışında hala ben yüzde 40'dayım. Yüzde 40'a 60 olarak görüyorum ben."

"60 Galatasaray, 40 Fenerbahçe. Trabzon'dan döndüğünde 3 artı ikili averaj olursa yüzde 90 derim. Son 3 haftaya girilmiş olsa yüzde 90 derdim bu puan durumuyla."

"Bu fark devam ettiği sürece kolay değil. '1-0'ken ister istemez tehdit de olmasa strese giriyoruz' diyor Okan hoca. Çok zordur bunları oynamak."

"Aynı şekilde Fenerbahçeli oyuncular da aslında. Hep 3'ü artırmayalım, kazanalım. Kolay değil yani. Fenerbahçe'nin ortada olan 21 puanı var, 21 puanı alırsa 92 yapıyor."

"Galatasaray'ın da 92'de kalması yetiyor ikili averajdan dolayı. İki berabere kalıp şampiyon olma şansını Beşiktaş maçında kaybetti. O yüzden 40'larda Fenerbahçe."

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