Rıdvan Dilmen'den olay milli takım iddiası!

Arda Güler'in daha basit oynaması gerektiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Bazen basit oynaması gereken yerlerde daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Kendisi bir şeyler yapmak istiyor. Real Madrid’de oynadıkça kendine güveni gelecek. Kendine güveni geldikten sonra kendini ispat etme zorunda olmayacak ve daha verimli olacak" şeklinde konuştu.











