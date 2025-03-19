Rıza Çalımbay şampiyonluk adayını açıkladı

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın son durumu hakkında konuştu. Çalımbay, kümede kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söylerken şampiyonluk yarışı hakkında önemli mesajlar verdi.
Rıza Çalımbay: "Süper Lig'de üst taraftaki iki takımın puanlarının yükselmesinin sebebi onları zorlayan hiçbir takımın olmaması. Bu yüzden puan barajı ciddi şekilde yükseldi. Diğer takımlar varlık gösteremiyor. Çünkü onların kadroları çok güçlü"
Rıza Çalımbay: "Şu anda bakıldığı zaman Galatasaray en avantajlı takım konumunda. Kadroyu çok bozmadılar ve aslında en fazla da maça çıkan takım."
"Rıza Çalımbay:" Bu sezon Samsunspor dahil olmaya çalıştı ve üst sıralardaki takımlara kafa tuttu. Ancak Samsunspor ve benzeri takımların da istikrarının olmadığını görüyoruz."
Rıza Çalımbay: "Galatasaray birbirini tanıyan bir ekip. Bir ara tökezlemesine rağmen, avantajlılar. Bundan önceki sezon da onların hakkıydı. Bu sezon da öyle gidiyorlar."
Rıza Çalımbay: "Sivasspor'da çalışmaktan dolayı mutlu oluyorum. Biz burada Avrupa'ya üst üste üç kez katılma başarısı gösterdik. Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdik. Takımı tanımaya çalışıyoruz. Gidip geldik aynı takım değil tabii. Elimizden geleni yapacağız ve takımımızı ligde tutmaya çalışacağız. Ben Sivasspor ya da Beşiktaş'tan teklif geldiği zaman çok bakmadan kabul eder gelirim. Bu camialarla bağım var"
Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunuyor. Sarı kırmızılılar şampiyon olması halinde Süper Lig'de üst üste 3. zaferini elde edecek ve beşinci yıldızı takma hakkını elde edecek.