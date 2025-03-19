Rıza Çalımbay şampiyonluk adayını açıkladı

Rıza Çalımbay: "Sivasspor'da çalışmaktan dolayı mutlu oluyorum. Biz burada Avrupa'ya üst üste üç kez katılma başarısı gösterdik. Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdik. Takımı tanımaya çalışıyoruz. Gidip geldik aynı takım değil tabii. Elimizden geleni yapacağız ve takımımızı ligde tutmaya çalışacağız. Ben Sivasspor ya da Beşiktaş'tan teklif geldiği zaman çok bakmadan kabul eder gelirim. Bu camialarla bağım var"