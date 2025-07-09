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Romulo'nun bonservis bedeli belli oldu: Göztepe rakamı açıkladı

Romulo'nun bonservis bedeli belli oldu: Göztepe rakamı açıkladı

Haber Merkezi
14:239/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo'nun bonservisi merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Romulo'nun bonservis bedelini açıkladı.

Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan ciddi teklifler almaya devam ediyor.

Özellikle Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Geride bıraktığımız sezon Göztepe formasıyla 33 maçta, 17 gol ve 10 asistle oynayan 23 yaşındaki oyuncu, kariyerini Avrupa'da devam ettirecek gibi duruyor.

Daha önce 15 milyon euroluk bonservis tekliflerini reddeden Göztepe, Brezilyalı golcünün bonservis bedelini belirledi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Romulo'yu herkes merak ediyor, bizde transferleri Rasmus ile Ivan götürüyor."

"Çok ciddi talepler var, yazılı talepler var. Bizim beklentimiz 20 milyon doların üzerinde bir satış yapılması."

"Şu an elimizde teklifler var, 3 kulüpten teklif var ama yazılı olarak yapılmış, sözlü müzakereler var. Ben birkaç gün içinde bu konunun sonuçlanacağını düşünüyorum."

#Göztepe
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