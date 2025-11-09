Yeni Şafak
Sadettin Saran'ın hayalindeki oyuncuyu açıkladı: Fenerbahçelileri sevindiren haber

Sadettin Saran'ın hayalindeki oyuncuyu açıkladı: Fenerbahçelileri sevindiren haber

9/11/2025, Pazar
Fenerbahçe'de yönetim, devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli takımda başkan Sadettin Saran çok istediği bir oyuncu da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

Sarı lacivertli kulübün yeni yönetimi, devre arasında sükseli transferler yapmak istiyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da hedefindeki oyuncu ortaya çıktı.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in haberine göre; Sadettin Saran, Sörloth'u istiyor.

Konuyla ilgili Çelikler şu ifadeleri kullandı:

"Sadettin Saran'ın çok net Alexander Sörloth hayali var."

