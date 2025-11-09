Sadettin Saran'ın hayalindeki oyuncuyu açıkladı: Fenerbahçelileri sevindiren haber

Fenerbahçe'de yönetim, devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli takımda başkan Sadettin Saran çok istediği bir oyuncu da ortaya çıktı.

1 /6 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

2 /6 Sarı lacivertli kulübün yeni yönetimi, devre arasında sükseli transferler yapmak istiyor.

3 /6 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da hedefindeki oyuncu ortaya çıktı.

4 /6 Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in haberine göre; Sadettin Saran, Sörloth'u istiyor.

5 /6 Konuyla ilgili Çelikler şu ifadeleri kullandı: