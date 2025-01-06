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Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz açıklama

Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz açıklama

16:066/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi olarak görülen Allan Saint-Maximin'in devre arası takımdan ayrılacağı yönünde iddialar vardı. Fransız futbolcuya yakın bir kaynaktan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi olarak görülen Allan Saint-Maximin'in devre arası takımdan ayrılacağı yönünde iddialar vardı. Fransız futbolcuya yakın bir kaynaktan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Saint-Maximin'e yakın bir kaynak, ayrılıkla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

NTV Spor'da yer alan habere göre konuyla ilgili, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek." açıklaması yapıldı.

27 yaşındaki futbolcu son oynanan Hatayspor maçında ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmemişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Allan Saint-Maximin 3 gol ve 4 asist kaydetti.

#Allan Saint-Maximin
#Fenerbahçe
#Transfer

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