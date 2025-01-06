Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz açıklama

Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi olarak görülen Allan Saint-Maximin'in devre arası takımdan ayrılacağı yönünde iddialar vardı. Fransız futbolcuya yakın bir kaynaktan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

1 /5 Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi olarak görülen Allan Saint-Maximin'in devre arası takımdan ayrılacağı yönünde iddialar vardı. Fransız futbolcuya yakın bir kaynaktan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

2 /5 Saint-Maximin'e yakın bir kaynak, ayrılıkla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

3 /5 NTV Spor'da yer alan habere göre konuyla ilgili, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek." açıklaması yapıldı.

4 /5 27 yaşındaki futbolcu son oynanan Hatayspor maçında ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmemişti.