Şampiyonlar Ligi'nde ilginç an: Karşılaşma sonrasında maça damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund’u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde etti. Bu karşılaşma sonrasında ilginç bir an yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund’u konuk etti.
Ev sahibi 25. dakikada Raphinha’nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski’nin golleriyle skoru 3-0’a getirdi.
Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona’nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşma sonrasındaysa ilginç bir an yaşandı.
Kaydettiği gol ile ilgili konuşan Raphinha, özür dilediğini söyledi. Raphinha şu ifadeleri kullandı:
"Dürüst olmak gerekirse, ofsayt olduğumdan endişelendim. Sonrasında Cubarsi’den özür diledim. Top çizgiyi geçmeden önce dokundum ama ona mutlu olmasını söyledim, sonuçta bu onun için bir asist olarak sayılacak."