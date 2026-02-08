Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan sert çıkış: "Tıkır tıkır paralar ödeniyor, doymuşlar!’’

Sakatlığı bulunan oyuncuları olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Zaten bizim hedefimiz beşincilikti, gidişat onu gösteriyordu. Samsunspor artık beşinciliği zorlayacak sezon sonuna kadar ama bu sene biraz zor bir sezon olacak. Çünkü biz artık hedef büyütmüştük. İnşallah iyi bir yapılanma yapacağız. Çünkü bugün gördüm ki bazı futbolcular doymuş artık. Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla da sezon sonunda yolları ayıracağız. Görünen o. Çünkü benim gerçekten Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.



