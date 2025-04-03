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Samsunspor’dan derbi sonrası olay paylaşım

Samsunspor’dan derbi sonrası olay paylaşım

10:083/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Samsunspor, dün akşam Ziraat türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası paylaşımda bulundu. Karadeniz ekibi resmi sosyal medya hesabından hakem Cihan Aydın’ın kararıyla ilgili bir video paylaştı. İşte o video…

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada Victor Osimhen de sarı kart gören isimlerden biriydi.


Samsunspor, Osimhen'in sarı kart gördüğü ve ardından hakem Cihan Aydın'a temasta bulunduğu pozisyonu paylaştı.


Karadeniz ekibi, paylaştığı bu görüntünün altına ise Cihan Aydın'ın Fenerbahçe maçında kendisine itiraz ederken temasta bulunan Marius Mouandilmadji'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonu ekledi.

Soru işareti ve ünlem işaretiyle paylaşımı yapan Samsunspor, Cihan Aydın'ın birbirine benzeyen iki pozisyonda iki farklı karara hükmettiğini ima etti.


Samsunspor'un paylaşımı için TIKLAYIN.

#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Cihat Aydın

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