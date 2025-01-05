Sergen Yalçın golcü istiyor: İşte listedeki iki isim

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Sergen Yalçın, forvet hattına takviye yapılmasını isteyecek. Bu bölgede ise iki isim gündemde.
Çaykur Rizespor ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ta kötü gidişat bir türlü durmazken gözler takımın başına getirilecek yeni teknik direktöre çevrildi.
Siyah-beyazlılarda öne çıkan isimse Sergen Yalçın olarak dikkat çekiyor. Deneyimli teknik adamın bugün başkan Serdal Adalı ile bir araya gelmesi planlanıyor. Tarafların bir durum değerlendirmesi yaparak son pürüzleri gidermeleri bekleniyor.
Sergen Yalçın için hafta içinde bir imza töreni düzenleneceği de öğrenildi.
Sergen Yalçın'ın salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yapılacak karşılaşmada olmasa da Süper Lig'de önümüzdeki hafta cumartesi günü Bodrumspor'la iç sahada yapılacak karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmasının beklendiği ifade edildi.
Sergen Yalçın'ın takımı dışarıdan takip ettiği ve yapılması gereken takviyeler konusunda çalışmalar yaptığı ifade edildi.
Yalçın'ın öncelikli olarak savunma hattının takviye edilmesini isteyeceği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının yönetimden bir stoper, bir sağ bek ve bir sol bek isteyeceği öğrenildi.
Sergen Yalçın'ın güçlendirilmesini istediği bölgeler arasında kanatlar da yer alıyor. Deneyimli çalıştırıcının mümkünse her iki kanada da oyuncu isteyeceği belirtildi.
Yalçın, forvet hattının da takviye edilmesini isteyecek. Bu bölgede ise Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile Southampton'da forma giyen Onuachu isimlerinin listede olduğu sızan haberler arasında.