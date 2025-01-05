Sergen Yalçın golcü istiyor: İşte listedeki iki isim

Sergen Yalçın'ın takımı dışarıdan takip ettiği ve yapılması gereken takviyeler konusunda çalışmalar yaptığı ifade edildi.





Yalçın'ın öncelikli olarak savunma hattının takviye edilmesini isteyeceği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının yönetimden bir stoper, bir sağ bek ve bir sol bek isteyeceği öğrenildi.





Sergen Yalçın'ın güçlendirilmesini istediği bölgeler arasında kanatlar da yer alıyor. Deneyimli çalıştırıcının mümkünse her iki kanada da oyuncu isteyeceği belirtildi.