Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serie A devinden ilk hamle: Fenerbahçeli yıldız için 10 milyon euro!

Serie A devinden ilk hamle: Fenerbahçeli yıldız için 10 milyon euro!

14:447/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de sezonun eleştirilen isimlerinden Sebastian Szymanski için Serie A devi devreye girdi. İtalyan ekibi oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'de performansıyla bu sezon en fazla eleştirilen isimlerden olan Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi Lazio harekete geçiyor.

TEMSİLCİ YOLLAYACAKLAR


Serie A devinin önümüzdeki hafta İstanbul'a temsilci yollayacağı belirtildi.


10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI


Sarri'yi yeniden takımın başına getiren yönetim, Sebastian Szymanski için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.


PERFORMANSI


Bu sezon 53 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.


#Serie A
#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Napoli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 kiloya kadar düşen ve yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın hastalığı: Anoreksiya nervoza nedir? Tehlikeli mi, belirtileri neler?