



Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşması:

VAR: Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum. Bu temas anı.

Turgut Doman: Oynatır mısın? Hızlı. Hızlı oynat abi bana. Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben. Son bir kez geniş açıdan istiyorum. Doksanın sarı kartını iptal ediyorum. Direkt serbest vuruşuyla başlıyorum.

VAR: Konfirme (Onaylamak).











