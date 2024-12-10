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Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

19:5410/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı. VAR tavsiyesi üzerine iki pozisyonda monitöre giden hakem Turgut Doman, Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterirken Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunda kararını değiştirmemişti. İşte Sivasspor-Galatasaray maçının VAR diyalogları...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 15. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.


Haftanın çok konuşulan Sivasspor-Galatasaray maçında hakem Turgut Doman, iki pozisyonda verdiği kararla karşılaşmaya damga vurmuştu.

Hakem Turgut Doman, VAR tavsiyesi üzerine monitöre gidip Metehan Baltacı'ya kırmızı kartla oyundan atarken Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahaleyi izledikten sonra kararını değiştirmemişti.

Pozisyonda ne olmuştu?

Metehan Baltacı, savunma arkasına sarkan Rey Manaj ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale etti. VAR tavsiyesi üzerine monitöre giden hakem Turgut Doman, inceleme sonrası bariz gol şansı nedeniyle Metehan Baltacı'nın sarı kartını iptal ederek direkt kırmızı gösterdi.


Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşması:

VAR: Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum. Bu temas anı.

Turgut Doman: Oynatır mısın? Hızlı. Hızlı oynat abi bana. Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben. Son bir kez geniş açıdan istiyorum. Doksanın sarı kartını iptal ediyorum. Direkt serbest vuruşuyla başlıyorum.

VAR: Konfirme (Onaylamak).




Rey Manaj - Barış Alper Yılmaz pozisyonunda ne olmuştu?

Barış Alper Yılmaz ile ikili mücadeleye giren Rey Manaj, rakibinin bileğine sert müdahalede bulunmuş hakem Turgut Doman, VAR'dan gelen potansiyel kırmızı kart tavsiyesi üzerine monitöre gitti. Pozisyonu izleyen Doman, sarı kart kararından vazgeçmedi ve oyunu faul atışıyla başlattı.







Rey Manaj - Barış Alper Yılmaz pozisyonun VAR konuşması:

VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum.

Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

Turgut Doman: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum. Tamam

VAR: Tamamdır, karar senin.






#Galatasaray
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig VAR kayıtları

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