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Solskjaer'den flaş hamle! 2.5 ay sonra ilk 11'e yazacak

Solskjaer'den flaş hamle! 2.5 ay sonra ilk 11'e yazacak

10:1616/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
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Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takıma neşteri vuruyor. Norveçli çalıştırıcı yıldız ismi 2.5 ay sonra ilk 11'e yazacak. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi alan Beşiktaş, Göztepe'yi karşısında çıkış arıyor. Siyah-beyazlılar hafta sonu oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde Solskjaer'in Süper Lig'de kalan son 7 maçta hücum hattında Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'u görevlendireceği belirtildi.

Solskajer'in Mustafa Hekimoğlu'nun performansından memnun olduğu, genç forvetin gol atamasa da mücadelesi ve enerjisinden dolayı ilk 11'de oynamaya devam edeceği ifade edildi.

Ligdeki Başakşehir maçında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalacak Ernest Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'un forma giyebileceği kaydedildi.

Semih Kılıçsoy, Galatasaray'la oynanan derbide gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza almış, Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarını kaçırmıştı.

Genç futbolcu, Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıkması halinde Süper Lig'de 26 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçından sonra ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.

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