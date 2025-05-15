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Tarihi başarı! 51 yılın sonunda kupa geldi

Tarihi başarı! 51 yılın sonunda kupa geldi

10:0515/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İtalya Kupası finalinde dün akşam Milan ve Bologna karşı karşıya geldi. Maç Bologna’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve 51 yıllık kupa hasreti sona erdi.

İtalya Kupası finalinde Milan ile Bologna kozlarını paylaştı.


Mücadele 1-0 Bologna lehine sona erdi. Ndoye'nin 53. dakikada attığı gol Bologna'ya kupayı getirdi. 

Bununla birlikte Bologna tarihinde 3. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.


1970 ve 1974 yıllarında daha önce bu sevinci yaşayan Bologna yıllar süren özlemini dindirdi. 

Tarihinde 5 kez kupa zaferi yaşayan Milan ise 2003'ten sonra ilk kez kupayı kazanma şansını tepti.


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