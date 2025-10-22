Yeni Şafak
Tedesco yıldız ismi sildi! Yedek soyunacak

10:3922/10/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun takıma operasyonları devam ediyor. İtalyan çalıştırıcı son olarak yıldız futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ideal kadrosunu bulmak için yoğun çaba harcarken, bu bağlamda ilk 11'in bazı önemli isimleri dahi gözden çıkarıldı.

Tedesco'nun üzerini çizdiği isimlerin başında Fred geliyor. 2 yıldır takımın vazgeçilmez futbolcusu olan Brezilyalı yıldız, Tedesco'nun gelişiyle adeta yedek kulübesine hapsoldu.

Tedesco geldikten sonra ilk 3 maçta 11'de sahaya çıkan Fred, takip eden 5 maçta ise yedek bekledi. Sözcü'ye göre Tedesco, sistemine uymadığı gerekçesiyle Fred'i bundan sonraki süreçte de yedek soyundurmaya devam edecek.

Öte yandan Mourinho döneminde sağ bekin vazgeçilmez futbolcusu Mert Müldür de unutulan isimler arasında.

Tedesco, göreve geldikten sonra milli futbolcuyu sadece 1 maçta ilk 11'de sahaya sürdü.

