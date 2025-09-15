Yeni Şafak
Tedesco'ya müjde: Yıldız isim takıma geri döndü

Tedesco'ya müjde: Yıldız isim takıma geri döndü

14:5815/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
AA
<p></p>

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlığı geçen yıldız futbolcu, takımla birlikte çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Alanyaspor'u konuk edeceği erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

