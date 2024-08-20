TFF yayınladı: Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı





TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY VAR KAYITI





VAR: "Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?"

VAR: "Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum."























