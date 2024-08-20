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Spor

TFF yayınladı: Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

20:19 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 20:22 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarının VAR kayıtları açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de oynanan 2. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Youtube platformundan VAR konuşmalarını yayınladı.

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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin ayağında bulduğu golle skoru 3-1'e getirmişti. VAR incelemesinin ardından gol faul gerekçesiyle iptal edilmişti.

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TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY VAR KAYITI


VAR: "Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?"

VAR: "Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum."







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Göztepe forvet oyuncusu Romelu ile Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmiş gol VAR incelemesinin ardından iptal olmuştu.

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GÖZTEPE - FENERBAHÇE VAR KAYITI


VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul."


Kadir Sağlam: "Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım."

VAR: "APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana."

Kadir Sağlam: "Tamam göster. Tamam."

VAR: "Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur."




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Beşiktaş - Antalyaspor maçında Rafa Silva ile hızlı geliştirdiği atakta Güray Vural'ın faulüne maruz kalmış hakem sarı kart göstermişti. VAR incelemesinin ardından kartın rengi değişti.

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BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR VAR KAYITI


VAR: "Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Mehmet Türkmen: "Tamam geliyorum."

VAR: "Haydi gel."

VAR: "İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana."

Mehmet Türkmen: "Temas noktası."

VAR: "Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi."

Mehmet Türkmen: "Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart."







#Trendyol Süper Lig VAR kayıtları
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray
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