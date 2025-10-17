Thomas Reis: Cuma namazı futbolcular için çok önemli

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Türkiye'deki deneyimleri hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı, dini yaşantının futbolcular için taşıdığı değere vurgu yaptı.
Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ve Trendyol Süper Lig'de de üst sıralara oynayan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takımın durumuyla ilgili soruları cevapladı.
TRT Spor'a konuşan Alman çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa'daki mücadelesi hakkında, "Konferans Ligi'nde maç maç gidiyoruz, Türk futbolunun puanlarına katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de oynadıkları 8 karşılaşmadan sadece birini kaybettiklerine dikkat çeken Reis, "Yeni transferlerle birlikte geçen sene gösterdiğimiz performansı göstermemizi bekliyorlar bu kesinlikle kolay değil çünkü mucizevi bir sezonu geride bıraktık" diye konuştu.
Türkiye'ye adaptasyon süreciyle ilgili konuşan Reis, "Benim için Almanya’dan çok farklı tecrübe oldu. Almanya’da farklı bir kulübe gitseniz de kültür aynı oluyor. Bu anlamda benim adıma çok farklı bir kültür oldu diyebilirim. Yapım gereği her zaman çalışmış olduğum kulübün kültürüne, şehrin yaşantısına en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum" dedi.
Türkiye'de dini yaşantının futbolcular için taşıdığı öneme dikkat çeken 52 yaşındaki teknik adam, "Buraya geldikten sonra tecrübe ettiğim farklı şeyler oldu. Cuma namazı gibi, futbolcular için çok önemli bir namaz. Ramazan ayı da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.