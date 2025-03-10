Tugay Kerimoğlu formülü verdi: Şampiyon olmak istiyorlarsa...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların performansını değerlendiren Tugay Kerimoğlu, şampiyonluk formülünü de verdi.
İşte Tugay Kerimoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar:
"Kadro önümüze geldiğinde maç öncesi Sara'yı sağ tarafta gördük. Biz Sara - Torreira ikilisiyle alışmıştık. Koca bir alanı ilk yarıda Frankowski üzerinden kullanma isteği vardı. Bu ilk yarıda olmadı."
"Soru şu, Mertens iki maçtır dinleniyor. Nedir? Bir problemi mi var? Oyun doldur boşalt gibi oynanmaya başladı Galatasaray'da. Alan Osimhen'e atmaya çalışıyor."
"Doğru oyun yavaş yavaş ikinci yarı Sara - Torreira önlerinde Morata ile oynanmaya başlandı. İkinci golü bireysel buldun. Takım oyunu üzerinden bir şey anlatamıyoruz. Hep bireysel üzerinden konuşuyoruz."
"Ne yazık ki Galatasaray'ın şanssızlığı, Icardi'nin sezonu kapatması ve Yunus ve Barış'ın sezon başında zirveye çıkmış olmalarıydı."
"Her iki takımın da kolay deplasmanları yok. Eğer şampiyon olmak istiyorlarsa oyunlarını geliştirmek zorundalar. Kalan maçlar sürpriz sonuçlara gebe olabilir 2 takım için de. Bana göre maçın adamı da Davinson Sanchez'di."
"Mertens neden oynamıyor bilmiyorum. 2 maç sonra Mertens kendini toparlayabilecek seviyede. Burada Mertens'in dinlenme şansı da arttı Avrupa'nın olmaması sonrası. Bu uzun topların bana göre tamamıyla koşucusu Mertens'dir. Mertens-Osimhen'in oynaması birbirine yakın. Kenarlar işlemezse Galatasaray'da oyunda her zaman problem olacaktır."